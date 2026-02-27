Offerte Sky
Coppa del mondo di sci, discesa femminile a Soldeu: vince Suter, Goggia è 3^

sci alpino

Dopo l'Olimpiade, l'Italia resta sul podio anche nella Coppa del mondo di sci femminile con Sofia Goggia terza nella discesa libera di Soldeu (Andorra). Vittoria per la svizzera Suter davanti all'austriaca Ortlieb. In Top-10 anche Laura Pirovano. Assente Federica Brignone, che dovrebbe tornare in pista sabato nel SuperG

La Coppa del Mondo torna dopo l'Olimpiade e l'Italia non perde il vizio di salire sul podio. Nella discesa libera di Soldeu (Andorra) ci pensa Sofia Goggia, che chiude al terzo posto dietro alla svizzera Corinne Suter e all'austriaca Nina Ortlieb. La bergamasca, che aveva conquistato il bronzo nella prova di velocità anche sull'Olympia delle Tofane, ha pagato un inizio non perfetto sulla pista andorrana, con temperature molto alte (5°C in partenza!) e neve primaverili. Scattata con il pettorale numero 6, Goggia ha poi rimontato alla grande nella parte bassa, pagando un ritardo di 24 centesimi dalla vincitrice. Punti importanti per la classifica di specialità, dove la leader Lindsey Vonn (400 punti) non potrà ovviamente difendere la sua prima piazza. In Top-10 anche Laura Pirovano, nona, mentre non ha partecipato Federica Brignone, che dovrebbe rientrare nel SuperG in programma sabato. 

SOLDEU, ANDORRA - FEBRUARY 27: Sofia Goggia of Team Italy reacts during the Audi FIS Alpine Ski World Cup Women's Downhill on February 27, 2026 in Soldeu, Andorra. (Photo by Michel Cottin/Agence Zoom/Getty Images)

Approfondimento

CdM, italiani con più podi: Goggia a quota 67

I risultati della discesa di Soldeu

  1. SUTER Corinne (Svi) in 1:31.62
  2. ORTLIEB Nina (Aut) +0.11
  3. GOGGIA Sofia (Ita) +0.24
  4. AICHER Emma (Ger) +0.53
  5. JOHNSON Breezy (Usa) +0.61
  6. HUETTER Cornelia (Aut) +0.62
  7. LIE Kajsa Vickhoff (Nor) +0.83
  8. WILES Jacqueline (Usa) +1.03
  9. PIROVANO Laura (Ita) +1.23
  10. LEDECKA Ester (Cze) +1.27

 

Approfondimento

Le classifiche di Coppa del mondo di sci femminile

