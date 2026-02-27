Terribile caduta per lo sciatore finlandese Elian Letho durante la prova della discesa libera di Garmisch-Partenkirchen. Nell'affrontare una curva a destra ha sbattuto contro le reti di protezione e ha riportato sia un trauma cranico che un collasso polmonare. Trasferito in terapia intensiva, non sarebbe in pericolo di vita secondo il medico della nazionale finlandese

Enorme spavento durante la seconda prova della discesa libera di Garmisch-Partenkirchen, in Baviera. Lo sciatore finlandese Elian Lehto è caduto violentemente percorrendo una curva verso destra e finendo addosso alle barriere di protezione della pista. Ha riportato un trauma cranico e un collasso polmonare, venendo subito eli-trasportato in ospedale in terapia intensiva. Fortunatamente non è in pericolo di vita come ha riportato Risto Kemppainen, medico della nazionale finlandese di sci alpino.

Il comunicato: "Lesioni al torace e agli arti inferiori"

Nel dettaglio, le parole di Kemppainen su un post social rilasciato dalla federazione finlandese: "Lehto ha riportato lesioni al torace e agli arti inferiori che richiedono il monitoraggio ospedaliero. Tuttavia, le lesioni non causano un pericolo di vita. Per il momento, rimane sotto osservazione presso l'ospedale di Garmisch-Partenkirchen. È cosciente e comunica normalmente. Le sue condizioni sono sotto monitoraggio e le decisioni relative a ulteriori trattamenti saranno prese nei prossimi giorni".