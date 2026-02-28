SuperG Soldeu, Brignone sbaglia: è 15^. Goggia 6^

Nel superG di Soldeu (Andorra) il ritorno in pista, per la prima volta dopo i due ori a Milano-Cortina 2026, di Federica Brignone. La bicampionessa olimpica, partita col pettorale numero 10, ha commesso alcuni errori e ha chiuso fuori dalla top ten: al momento è 15esima. Sofia Goggia, scesa col pettorale numero 9, è per ora sesta. Ottava l'altra azzurra Laura Pirovano. Davanti ci sono Aicher e Robinson. Qui i risultati in diretta
I risultati del superG di Soldeu
- AICHER Emma (GER) in 1:26:72
- ROBINSON Alice (NZL) +0.88
- SUTER Corinne (SUI) +0.98
- LEDECKA Ester (CZE) +1.14
- LIE Kajsa (NOR) +1.17
- GOGGIA Sofia (Ita) +1.32
- WEIDLE-WINKELMANN (GER) +1.41
- PIROVANO Laura (ITA) +1.42
- GAUCHE Laura (FRA) +1.59
- HUETTER Cornelia (AUT) +1.84
- BLANC Malorie (SUI) +1.88
- CASHMAN Keely (USA) +1.94
- CERUTTI Camille (FRA) +2.06
- PUCHNER Mirjam (AUT) +2.11
- BRIGNONE Federica (ITA) +2.17
Haaser, brutta caduta: gara sospesa 10’
Il superG di Soldeu è stato sospeso per circa 10' minuti dopo una brutta caduta dell'austriaca Ricarda Haaser. Partita con il pettorale 23, l'austriaca è atterrata male dopo uno dei tanti salti della pista. La sciatrice è rimasta a terra diversi minuti, subito soccorsa e dolorante. È stata portata via in barella ma cosciente. La gara è poi ripresa.