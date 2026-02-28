SuperG Soldeu, Brignone sbaglia: è 15^. Goggia 6^

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Coppa del mondo di sci, risultato supergigante femminile a Soldeu

Sci

Nel superG di Soldeu (Andorra) il ritorno in pista, per la prima volta dopo i due ori a Milano-Cortina 2026, di Federica Brignone. La bicampionessa olimpica, partita col pettorale numero 10, ha commesso alcuni errori e ha chiuso fuori dalla top ten: al momento è 15esima. Sofia Goggia, scesa col pettorale numero 9, è per ora sesta. Ottava l'altra azzurra Laura Pirovano. Davanti ci sono Aicher e Robinson. Qui i risultati in diretta

SUPERG SOLDEU, RISULTATI LIVE

I risultati del superG di Soldeu

  1. AICHER Emma (GER) in 1:26:72
  2. ROBINSON Alice (NZL) +0.88
  3. SUTER Corinne (SUI) +0.98
  4. LEDECKA Ester (CZE) +1.14
  5. LIE Kajsa (NOR) +1.17
  6. GOGGIA Sofia (Ita) +1.32
  7. WEIDLE-WINKELMANN (GER) +1.41
  8. PIROVANO Laura (ITA) +1.42
  9. GAUCHE Laura (FRA) +1.59
  10. HUETTER Cornelia (AUT) +1.84
  11. BLANC Malorie (SUI) +1.88
  12. CASHMAN Keely (USA) +1.94
  13. CERUTTI Camille (FRA) +2.06
  14. PUCHNER Mirjam (AUT) +2.11
  15. BRIGNONE Federica (ITA) +2.17

Haaser, brutta caduta: gara sospesa 10’

Il superG di Soldeu è stato sospeso per circa 10' minuti dopo una brutta caduta dell'austriaca Ricarda Haaser. Partita con il pettorale 23, l'austriaca è atterrata male dopo uno dei tanti salti della pista. La sciatrice è rimasta a terra diversi minuti, subito soccorsa e dolorante. È stata portata via in barella ma cosciente. La gara è poi ripresa. 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Altri Sport: Altre Notizie

Discesa Garmisch LIVE: Franzoni pettorale 13

Sci

In corso la discesa libera di Garmisch, gara valida per la quartultima tappa stagionale...

SuperG Soldeu, Brignone sbaglia: è 15^. Goggia 6^

Sci

In corso il superG di Soldeu (Andorra), col ritorno in pista, per la prima volta dopo i due ori a...

Sci, incidente per Letho: è in terapia intensiva

Sci

Terribile caduta per lo sciatore finlandese Elian Letho durante la prova della discesa libera di...

Suter vince la discesa a Soldeu, Goggia è 3^

sci alpino

Dopo l'Olimpiade, l'Italia resta sul podio anche nella Coppa del mondo di sci femminile con Sofia...

Coppa del mondo, Brignone salta discesa a Soldeu

Sci

La fresca bi-campionessa olimpica non sarà al via della gara di discesa valida per la Coppa del...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS