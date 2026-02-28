SuperG Soldeu, Brignone sbaglia: è 15^. Goggia 6^

Nel superG di Soldeu (Andorra) il ritorno in pista, per la prima volta dopo i due ori a Milano-Cortina 2026, di Federica Brignone. La bicampionessa olimpica, partita col pettorale numero 10, ha commesso alcuni errori e ha chiuso fuori dalla top ten: al momento è 15esima. Sofia Goggia, scesa col pettorale numero 9, è per ora sesta. Ottava l'altra azzurra Laura Pirovano. Davanti ci sono Aicher e Robinson. Qui i risultati in diretta

SUPERG SOLDEU, RISULTATI LIVE