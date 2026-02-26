Offerte Sky
Federica Brignone, niente discesa di Coppa del mondo di sci a Soldeu. Le news

Sci

La fresca bi-campionessa olimpica non sarà al via della gara di discesa valida per la Coppa del mondo di sci femminile in programma domani mattina a Soldeu (Andorra). Troppo forte il dolore alla gamba sinistra per Federica Brignone, che ha quindi scelto di non gareggiare e non figura infatti tra le atlete al via della gara

BRIGNONE: "SE NON MIGLIORO, DIFFICILE GAREGGIARE PROSSIMO ANNO"

Federica Brignone salta la discesa di Soldeu, in programma domani mattina ad Andorra e valida per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. La campionessa azzurra, due ori alle ultime Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, in gigante e supergigante, ha scelto di non gareggiare nella discesa di domani, per il troppo dolore che ancora accusa alla gamba sinistra. La fresca bi-campionessa olimpica non figura infatti nell’elenco delle atlete partecipanti, al via domani, tra cui le altre azzurre Sofia Goggia, Laura Pirovano, Nicol e Nadia Delago ed Elena Curtoni.

Brignone e la decisione su Soldeu

Nel pomeriggio, Federica Brignone aveva tenuto una conferenza stampa in cui aveva parlato delle sue condizioni, anche in vista della gara di domani, a cui alla fine ha deciso di non partecipare: "Sono stata al J Medical per tre giorni, in cui abbiamo testato e valutato le mie condizioni. Sono uscita dalle Olimpiadi con parecchi problemi, insieme abbiamo valutato quale fosse l'opzione migliore per me. Abbiamo deciso di venire a Soldeu, è uno dei miei posti preferiti. Lunedì mi hanno svuotato e infiltrato il ginocchio di acido ialuronico. Sto facendo un po' di fatica, speravo di star meglio. Ho parecchio dolore e faccio fatica ad appoggiarmi. Valuterò giorno per giorno”. Alla fine, ha prevalso la scelta di non gareggiare.

