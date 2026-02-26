Brignone e la decisione su Soldeu

Nel pomeriggio, Federica Brignone aveva tenuto una conferenza stampa in cui aveva parlato delle sue condizioni, anche in vista della gara di domani, a cui alla fine ha deciso di non partecipare: "Sono stata al J Medical per tre giorni, in cui abbiamo testato e valutato le mie condizioni. Sono uscita dalle Olimpiadi con parecchi problemi, insieme abbiamo valutato quale fosse l'opzione migliore per me. Abbiamo deciso di venire a Soldeu, è uno dei miei posti preferiti. Lunedì mi hanno svuotato e infiltrato il ginocchio di acido ialuronico. Sto facendo un po' di fatica, speravo di star meglio. Ho parecchio dolore e faccio fatica ad appoggiarmi. Valuterò giorno per giorno”. Alla fine, ha prevalso la scelta di non gareggiare.