Con un post sui social Antonella Palmisano si sfoga dopo un errore di comunicazione del profilo dei prossimi campionati europei di Birmingham 2026. Sull'account compare un post in cui sono raffigurati sei dei sette volti delle medaglie italiane a Tokyo, con quello della Palmisano mancante. "Le mie vittorie cancellate come se non fossero mai esistite", scrive la marciatrice, aggiungendo: "Pretendo che il mio nome e la mia storia vengano ricordati" ascolta articolo

"Le mie vittorie cancellate come se non fossero mai esistite", questa è la rabbia di Antonella Palmisano che "pretende rispetto" sul suo profilo Instagram. Tutto nasce dal post pubblicato dal profilo ufficiale dei prossimi campionati europei di Birmingham 2026 in cui compaiono sei dei sette volti delle medaglie italiane ai mondiali di Tokyo 2025. Manca solo quello di Antonella, argento nella 35 km nonché unico oro olimpico del 2021 a riconfermarsi sul podio quattro anni dopo ai Mondiali di atletica sempre nella capitale giapponese. Manca la settima medaglia, quella della marcia: "La mia disciplina ignorata – scrive la campionessa azzurra nel lungo post sul suo profilo –. Sono stanca delle mie medaglie silenziose, di una marcia trattata come uno sport di serie B". E infatti il movimento internazionale della marcia è il primo a schierarsi condividendo lo sfogo di Palmisano per ricevere un maggiore riconoscimento. Lo fanno in primis i due campioni del mondo della 35 km di Tokyo, il canadese Evan Dunfee e l'amica di Antonella, leggenda della specialità e dell’atletica leggera in generale, Maria Perez.

Mei, presidente FIDAL: "Brutto errore, emerge che ci sono differenti trattamenti" È stata dimenticata una medaglia, ma senza quella medaglia l’Italia sarebbe anche orfana del record storico di podi, con cui tra l’altro Birmingham2026 aveva titolato il suo post: "Seventh Heaven (Al Settimo Cielo)". Anzi HA titolato, perché all’incirca 24 ore dall’errore la foto ricompare tale e quale, ma con un volto in più: quello di Antonella Palmisano dietro un orecchio gigante di Mattia Furlani. "Ho assistito all’ennesima presa in giro", l’atleta delle Fiamme Gialle sottolinea come non sia la prima volta che viene dimenticata, ma mai in maniera così palese e a seguito di un successo storico come quello della squadra italiana a Tokyo, lì dove Antonella era tra l’altro capitana. E infatti il presidente della FIDAL Stefano Mei a Sky Sport 24 assicura: "Tutti gli atleti per la Federazione sono uguali, a prescindere dalla specialità. Ci sono discipline più mediatiche di altre – spiega Mei -. Lo so bene io con i miei 10.000. Certo che sono dispiaciuto per Antonella, è un brutto errore ed emerge che ci sono differenti trattamenti, ma così va il mondo, non possiamo controllare i media e gli sponsor".