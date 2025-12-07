Offerte Sky
Maratona Valencia, vincono Korir e Jepkosgei

Atletica

Il keniano Korir si impone nella prova maschile. Tra le donne miglior crono dell'anno per la connazionale Jepkosgei. 38° posto per Yemen Crippa, che chiude la gara sulle strade spagnole in 2h11:00

ascolta articolo

Doppietta keniana alla maratona di Valencia: domina Korir in 2h 02:24, tra le donne vince Jepkosgei, in 2h14:00. Torna a chiudere una maratona Yeman Crippa, ma senza il crono che avrebbe voluto. L'azzurro finisce con il tempo di 2h11:00 a Valencia in una gara che lo vede correre forte per circa tre quarti prima di cedere progressivamente. Dopo i due ritiri di quest'anno, a Londra in primavera e poi anche ai Mondiali di Tokyo a settembre, il portacolori delle Fiamme Oro stavolta supera lo scoglio del trentesimo chilometro e non si ferma, ma paga lo sforzo nell'ultima parte e arriva al 38esimo posto sulle strade della città spagnola. 

