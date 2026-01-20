A oltre due anni dalla separazione, Marcell Jacobs sarà di nuovo agli ordini dell'allenatore con cui ha vinto i due ori olimpici a Tokyo nel 2021. Lo ha comunicato direttamente il presidente federale Stefano Mei: "Sono fiero di annunciare questo ritorno. Jacobs è un patrimonio dello sport azzurro, ha ritrovato le motivazioni e può dare ancora tantissimo in pista, da qui alle Olimpiadi di Los Angeles passando per gli Europei di Birmingham ad agosto"

Marcell Jacobs e Paolo Camossi di nuovo insieme . Si ricompone la coppia che ha portato lo sprinter italiano a vincere i due ori olimpici a Tokyo nei 100 metri e nella staffetta 4x100. Il 31enne lavorerà di nuovo col suo vecchio allenatore , dal quale si era separato nel settembre 2023. L'annuncio è stato dato direttamente sul sito della Fidal, la Federazione Italiana di Atletica Leggera.

Mei: "Con Jacobs abbiamo lavorato lontano dai riflettori"

"Sono fiero di poter annunciare questo ritorno", ha detto il presidente federale Stefano Mei. "Jacobs è un patrimonio dello sport azzurro, ha ritrovato le motivazioni e può dare ancora tantissimo in pista da qui alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, passando per gli Europei di Birmingham ad agosto. Camossi è un tecnico professionale e preparato, la sua storia parla per sé. Con Marcell ha scritto pagine memorabili e sono convinto che questo riavvicinamento possa regalarci nuove soddisfazioni. In queste settimane, sentendoci con Marcell anche durante le vacanze di Natale, abbiamo lavorato lontano dai riflettori per creare le condizioni migliori affinché si potesse pianificare un nuovo percorso insieme. Ci siamo riusciti e adesso questa nuova sfida può cominciare".