Dopo oltre due anni, a causa anche di qualche problema con l'ultimo allenatore Rana Reider, il velocista azzurro ha ritrovato il suo vecchio coach, quello col quale è riuscito a vincere la medaglia d'oro nei 100 metri ai Giochi di Tokyo 2020. Ci ha raccontato in esclusiva quali sono le sue sensazioni, cosa cambierà nella sua routine, come si sta preparando agli Europei di Birmingham di agosto e cosa vorrebbe provare a fare da grande