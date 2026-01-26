Jacobs: "Emozionato di allenarmi ancora con Camossi, ho ritrovato la felicità di correre"
Dopo oltre due anni, a causa anche di qualche problema con l'ultimo allenatore Rana Reider, il velocista azzurro ha ritrovato il suo vecchio coach, quello col quale è riuscito a vincere la medaglia d'oro nei 100 metri ai Giochi di Tokyo 2020. Ci ha raccontato in esclusiva quali sono le sue sensazioni, cosa cambierà nella sua routine, come si sta preparando agli Europei di Birmingham di agosto e cosa vorrebbe provare a fare da grande
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider