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il dato

Leao completa... Leao: perché Allegri insisterà sul portoghese come punta

Peppe Di Stefano

©Getty

I dati confermano come l'esperimento da attaccante centrale non sia fallito, ma che anzi Leao ne abbia giovato. E con lui anche il Milan. Cosa può succedere ora per il reparto offensivo dei rossoneri

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