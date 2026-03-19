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Cenerentole e muri abbattuti, il vecchio fascino della March Madness

Simone Dagani

Simone Dagani
©Getty

Negli Stati Uniti è il momento più atteso della stagione di basket collegiale, quel periodo in cui emergono storie e personaggi che diventano fenomeni culturali o icone pop. Steph Curry, Kareem-Abdul Jabbar e i 'Fab Five' di Michigan, sono solo alcuni dei nomi che hanno reso la March Madness molto più che semplice pallacanestro

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