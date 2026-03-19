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il commento

Top o flop? Come valutare la Champions delle inglesi

Federico Zancan

©Ansa

Le grandi favorite, Arsenal e Liverpool, hanno rispettato il pronostico. Le altre eliminate, invece, partivano da sfavorite. Unica eccezione il City di Guardiola, che ormai ha un conto in sospeso con il Real dopo la terza eliminazione consecutiva patita dai Blancos

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