Millrose Games a New York, stasera LIVE su Sky

La grande atletica è sempre protagonista nella Casa dello Sport di Sky. Il World Athletics Indoor Tour – Gold, il circuito che riunisce i principali meeting al coperto, è in diretta su Sky e in streaming su NOW per tutte le sue 8 tappe, fino all’appuntamento conclusivo di Torùn, il prossimo 22 febbraio, con tante stelle che hanno confermato la partecipazione a diversi meeting. Un programma ricco di campioni mondiali e olimpici garantisce uno standard di qualità elevata per ogni evento. Domenica 1° febbraio è in programma il secondo meeting “Gold”, i tradizionali Millrose Games, a New York, che si svolgono dal 1908 e che anche quest’anno saranno ospitati dal “Nike Track & Field center” al The Armory: i “Millrose Games” saranno in diretta alle 22 su Sky Sport Arena (dalle 22.30 anche su Sky Sport Uno) e in streaming su NOW. Il momento clou sarà il tentativo di record del mondo nella gara del doppio miglio maschile, con il detentore dell’attuale primato Josh Kerr e vari sfidanti, da Cole Hocker a Grant Fisher e Graham Blanks. Il meeting di New York sarà commentato da Nicola Roggero e Stefano Baldini. L' atletica è protagonista anche su Sky Sport 24, con gli spazi dedicati agli approfondimenti, su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.