World Athletics Indoor Tour, tre meeting su Sky

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

World Athletics Indoor Tour, tre meeting live su Sky. Si parte oggi da Ostrava

Atletica

Su Sky e in streaming su NOW tre appuntamenti con l’atletica indoor: Ostrava, Madrid e Karlsruhe. Si parte oggi, martedì 3 febbraio, alle 17 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, con il primo dei tre meeting della settimana. Riflettori puntati sulla sfida del salto in lungo tra Mattia Furlani, già vincitore della passata edizione del meeting, e il due volte campione olimpico Miltiadis Tentoglu

ascolta articolo

Prosegue la stagione dell’atletica su Sky e in streaming su NOW. Il World Athletics Indoor Tour Gold 2026, fa tappa ad Ostrava martedì 3 febbraio (diretta alle 17 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena) e continuerà a Madrid (diretta venerdì 6 febbraio alle ore 19.15 su Sky Sport Arena) per arrivare poi sabato a Karlsruhe (diretta sabato 8 febbraio alle ore 18 su Sky Sport Arena). In Repubblica Ceca, riflettori puntati sulla sfida del salto in lungo tra Mattia Furlani, già vincitore della passata edizione del meeting, e il due volte campione olimpico Miltiadis Tentoglu. Tra gli altri azzurri in gara, Pietro Arese sui 3000, Marta Zenoni sui 1500, Elisa Molinarolo nel salto con l’asta e la campionessa europea sui 60 Zaynab Dosso. Il meeting indoor di Ostrava sarà commentato da Nicola Roggero e Stefano Baldini. L'atletica è protagonista anche su Sky Sport 24, con gli spazi dedicati agli approfondimenti, su SkySport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.  

La programmazione di atletica leggera live su Sky e su NOW

World Athletics Indoor Tour Gold - Ostrava

  • Martedì 3 febbraio alle 17 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

World Athletics Indoor Tour Gold - Madrid

  • Venerdì 6 febbraio alle 19.15 su Sky Sport Arena

World Athletics Indoor Tour Gold – Karlsruhe

  • Sabato 8 febbraio alle 18 su Sky Sport Arena 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Altri Sport: Altre Notizie

World Athletics Indoor Tour, tre meeting su Sky

Atletica

Su Sky e in streaming su NOW tre appuntamenti con l’atletica indoor: Ostrava, Madrid e Karlsruhe....

Mondiali pallamano, l’Italia trova la Svizzera

germania 2027

La Nazionale azzurra trova la Svizzera sulla strada verso i Campionati Mondiali del prossimo...

Scotty James è il nuovo Brand Ambassador di K-Way®

K-Way®

Il due volte campione olimpionico australiano firma anche una capsule in limited edition per la...

sponsorizzato

Paris 2° in discesa, 5° Alliod. Dietro Franzoni

Sci

Franjo Von Allmen vince l’ultima gara prima di Milano-Cortina. Discesa poderosa dello svizzero...

Millrose Games a New York, stasera LIVE su Sky

Atletica

Stasera su Sky e in streaming su NOW il secondo appuntamento “Gold” del World Athletics...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS