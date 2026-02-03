World Athletics Indoor Tour, tre meeting su Sky

Su Sky e in streaming su NOW tre appuntamenti con l’atletica indoor: Ostrava, Madrid e Karlsruhe. Si parte oggi, martedì 3 febbraio, alle 17 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, con il primo dei tre meeting della settimana. Riflettori puntati sulla sfida del salto in lungo tra Mattia Furlani, già vincitore della passata edizione del meeting, e il due volte campione olimpico Miltiadis Tentoglu

Prosegue la stagione dell’atletica su Sky e in streaming su NOW. Il World Athletics Indoor Tour Gold 2026, fa tappa ad Ostrava martedì 3 febbraio (diretta alle 17 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena) e continuerà a Madrid (diretta venerdì 6 febbraio alle ore 19.15 su Sky Sport Arena) per arrivare poi sabato a Karlsruhe (diretta sabato 8 febbraio alle ore 18 su Sky Sport Arena). In Repubblica Ceca, riflettori puntati sulla sfida del salto in lungo tra Mattia Furlani, già vincitore della passata edizione del meeting, e il due volte campione olimpico Miltiadis Tentoglu. Tra gli altri azzurri in gara, Pietro Arese sui 3000, Marta Zenoni sui 1500, Elisa Molinarolo nel salto con l’asta e la campionessa europea sui 60 Zaynab Dosso. Il meeting indoor di Ostrava sarà commentato da Nicola Roggero e Stefano Baldini. L'atletica è protagonista anche su Sky Sport 24, con gli spazi dedicati agli approfondimenti, su SkySport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.