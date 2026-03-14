Lisa Vittozzi conquista la vittoria nell'inseguimento di Otepaa (Estonia), nella coppa del mondo femminile di biathlon. L'azzurra sale sul gradino più alto del podio nella specialità nella quale aveva conquistato l'oro olimpico ad Anterselva. Alle sue spalle la finlandese Suvi Minkkinen e sulla leader di coppa del mondo Lou Jeanmonnot che si contenderanno ad Holmenkollen la coppa di specialità. “Oggi c’erano condizioni molto difficili – ha dichiarato Vittozzi al termine della gara – ho provato a fare del mio meglio e avere la pazienza per prendere tutti i bersagli. Con due errori sono riuscita comunque a vincere e devo dire che è stata un’ottima giornata. Otepaa mi piace molto come contesto, un bel pubblico: l’anno prossimo qui si terranno i Campionati del Mondo e le premesse sono davvero interessanti, posso solo auspicarmi che ci siano condizioni più invernali”.