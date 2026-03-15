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Sci, superG di Courchevel cancellato. Coppa a Odermatt

Sci

Dopo quello di ieri, anche il secondo superG di Courchevel, teatro della tappa di Coppa del Mondo di sci alpino maschile, è stato cancellato e non sarà recuperato. Infatti la nevicata caduta durante la notte ha compromesso la sicurezza della pista. Dunque, pur mancando ancora una gara alla fine della stagione, anche questa coppa di disciplina è andata all'ormai irraggiungibile svizzero Marco Odermatt

Ancora forti nevicate a Courchevel e così - non potendo mettere in sicurezza la pista - è stato cancellato anche il secondo superG di Coppa del mondo maschile di sci. Non vi sono possibilità di recupero e così - pur mancando ancora una gara alla fine della stagione - anche questa coppa di disciplina è andata all'ormai irraggiungibile svizzero Marco Odermatt. La prossima tappa di Coppa saranno le Finali norvegesi di Lillehammer da sabato 21 a mercoledì 25 marzo per la chiusura della stagione 2025/26. Le gare veloci si terranno nella località di Kvitfiell e quelle tecniche nella vicina Hafjell.

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