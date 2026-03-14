Una doppietta da record

E' una doppietta storica per Trocker perché nessun atleta italiano era mai riuscito ad imporsi in slalom e gigante nella stessa rassegna iridata giovanile, mentre il doppio acuto era riuscito a Giovanni Franzoni a Panorama 2022 (discesa e combinata), Nadia Fanchini nel 2005 a Bardonecchia (gigante e discesa), a Karen Putzer nel 1997 a Schladming, in gigante e superG e a Morena Gallizio nel 1993 a Monte Campione, in slalom e combinata. Per l'altoatesina del Seiser Alm Ski Team si tratta della terza medaglia personale a Narvik 2026 essendo stata anche seconda nella combinata a squadre con Ludovica Righi. Trocker dominante sin dalla prima manche: l'azzurra ha saputo sfruttare al meglio il pettorale numero 1 per mettersi al comando con oltre un secondo di margine sull'austriaca Leonie Raich. La situazione si è ribaltata nella discesa decisiva, con un fondo che ha messo in difficoltà tante protagoniste. Trocker ha avuto l'enorme merito di gestire al meglio anche le buche e la neve rovinata, allungando ulteriormente sulla concorrenza: 1'51″59 per Anna, con Raich a 2″29 e la finlandese Aada Kanto a completare il podio a 3″78 grazie alla risalita di otto posizioni rispetto a metà gara. Domani - domenica 15 marzo - la rassegna iridata giovanile si completa con lo slalom maschile che vede sei azzurri iscritti: David Castlunger, Tomas Deambrogio, Jakob Franzelin, Lorenzo Gerosa, Luca Ruffinoni ed Enrico Zucchini.