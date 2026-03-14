L'altoatesina si è ripetuta due giorni dopo aver dominato in gigante vincendo l'oro anche nello slalom dei Campionati Mondiali Juniores di Narvik, in Norvegia. Nessun atleta italiano era mai riuscito ad imporsi in slalom e gigante nella stessa rassegna iridata giovanile
Impresa per l'altoatesina Anna Trocker che fa doppietta e conquista la medaglia d'oro anche nello slalom dei Campionati Mondiali Juniores di Narvik, in Norvegia. Due giorni dopo aver dominato in gigante, la diciottenne altoatesina di Fiè allo Scilliar è stata grande anche tra i pali dello speciale, al comando dal primo all'ultimo metro di gara, con un margine enorme sulla concorrenza nonostante le insidie di un tracciato particolarmente rovinato dalle temperature primaverili.
Una doppietta da record
E' una doppietta storica per Trocker perché nessun atleta italiano era mai riuscito ad imporsi in slalom e gigante nella stessa rassegna iridata giovanile, mentre il doppio acuto era riuscito a Giovanni Franzoni a Panorama 2022 (discesa e combinata), Nadia Fanchini nel 2005 a Bardonecchia (gigante e discesa), a Karen Putzer nel 1997 a Schladming, in gigante e superG e a Morena Gallizio nel 1993 a Monte Campione, in slalom e combinata. Per l'altoatesina del Seiser Alm Ski Team si tratta della terza medaglia personale a Narvik 2026 essendo stata anche seconda nella combinata a squadre con Ludovica Righi. Trocker dominante sin dalla prima manche: l'azzurra ha saputo sfruttare al meglio il pettorale numero 1 per mettersi al comando con oltre un secondo di margine sull'austriaca Leonie Raich. La situazione si è ribaltata nella discesa decisiva, con un fondo che ha messo in difficoltà tante protagoniste. Trocker ha avuto l'enorme merito di gestire al meglio anche le buche e la neve rovinata, allungando ulteriormente sulla concorrenza: 1'51″59 per Anna, con Raich a 2″29 e la finlandese Aada Kanto a completare il podio a 3″78 grazie alla risalita di otto posizioni rispetto a metà gara. Domani - domenica 15 marzo - la rassegna iridata giovanile si completa con lo slalom maschile che vede sei azzurri iscritti: David Castlunger, Tomas Deambrogio, Jakob Franzelin, Lorenzo Gerosa, Luca Ruffinoni ed Enrico Zucchini.