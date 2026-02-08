Offerte Sky
Atletica, Mattia Furlani migliora record italiano indoor nel salto in lungo

Atletica

Mattia Furlani salta 8.39 a Metz, in Francia, e firma il nuovo record italiano indoor, migliorando di due centimetri il suo precedente primato. Quando mancano sei settimane ai Mondiali indoor di Torun, l'atleta azzurro ritocca così anche la migliore prestazione mondiale dell'anno nella disciplina

ascolta articolo

Mattia Furlani vince la gara di salto in lungo del meeting francese di Metz con la misura di 8.39, grazie al quale migliora di 2 centimetri il suo record italiano al coperto, pareggiando quello all'aperto ottenuto in occasione della vittoria iridata di Tokyo, ma sensazionale impresa anche del bulgaro Bozhidar Saraboyukov che si piazza in seconda posizione con la stessa misura, ma con un secondo peggior salto di 8.37 rispetto all'8,38 dell'azzurro.

