Mattia Furlani vince la gara di salto in lungo del meeting francese di Metz con la misura di 8.39, grazie al quale migliora di 2 centimetri il suo record italiano al coperto, pareggiando quello all'aperto ottenuto in occasione della vittoria iridata di Tokyo, ma sensazionale impresa anche del bulgaro Bozhidar Saraboyukov che si piazza in seconda posizione con la stessa misura, ma con un secondo peggior salto di 8.37 rispetto all'8,38 dell'azzurro.