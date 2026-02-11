World Indoor Tour a Belgrado, LIVE su Sky dalle 17

Un altro appuntamento con la stagione dell’atletica su Sky e in streaming su NOW: il World Athletics Indoor Tour Gold 2026 fa tappa alla Banjca Athletic Hall di Belgrado.

A Karlsruhe l’Italia ha confermato l’ottimo momento nell’atletica indoor con il successo di Larissa Iapichino nel salto in lungo e con il record italiano di Federico Riva nei 1500. Per le gare di velocità, occhi puntati sulla campionessa europea indoor dei 60 Zaynab Dosso e su Samuele Ceccarelli, campione europeo sui 60 nel 2023.

Le gare del salto in lungo femminile vedranno impegnate, tra le altre, Milica Gardašević, Alina Rotaru-Kottmann e Plamena Mitkova. Per il lancio del peso maschile, i favoriti saranno il polacco Konrad Bukowiecki e gli americani Jordan Geist e Josh Olayinka Awotunde. L'atletica è protagonista anche su Sky Sport 24, con gli spazi dedicati agli approfondimenti, su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport.