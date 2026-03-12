Sono 26 gli Azzurri convocati per i Mondiali di Atletica indoor di Torun, in programma in Polonia da venerdì 20 a domenica 22 marzo. Gli Azzurri sono divisi equamente tra uomini e donne, nel team sono presenti i medagliati delle Olimpiadi 2024 e dei Mondiali 2025 nelle specialità di pista e pedana come Mattia Furlani e Nadia Battocletti. Prima convocazione per Kelly Doualla, che diventa la più giovane italiana di sempre in un Mondiale

Antonio La Torre, direttore tecnico dell'Italia, ha comunicato l'elenco dei convocati per i Mondiali indoor di Torun, in Polonia, in programma da venerdì 20 a domenica 22 marzo. Saranno 26 gli Azzurri in gara, divisi equamente tra uomini e donne: si tratta del record di presenze individuali nei Mondiali al coperto. Nel team sono presenti i medagliati azzurri delle Olimpiadi 2024 e dei Mondiali 2025 nelle specialità di pista e pedana. Mattia Furlani, campione del mondo del salto in lungo, torna in azione dopo il doppio oro della scorsa stagione. Per Nadia Battocletti, argento olimpico e mondiale dei 10.000, è la prima volta in un Mondiale indoor. Nel triplo Andy Diaz si presenta da campione del mondo indoor e in squadra c'è anche l'argento mondiale di Tokyo Andrea Dellavalle. Nel peso c'è il bronzo mondiale e attuale leader stagionale Leonardo Fabbri, nei 60 metri la vicecampionessa iridata Zaynab Dosso. Tra i selezionati anche Larissa Iapichino e Lorenzo Simonelli. Prima convocazione in Nazionale per Kelly Doualla (60 metri) che diventa la più giovane italiana di sempre in un Mondiale: nel giorno della sua gara, il 21 marzo, avrà 16 anni e 121 giorni.