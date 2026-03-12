Offerte Sky
Italia ai Mondiali di Atletica indoor 2026: i 26 convocati per Torun. Doualla da record

Atletica

Sono 26 gli Azzurri convocati per i Mondiali di Atletica indoor di Torun, in programma in Polonia da venerdì 20 a domenica 22 marzo. Gli Azzurri sono divisi equamente tra uomini e donne, nel team sono presenti i medagliati delle Olimpiadi 2024 e dei Mondiali 2025 nelle specialità di pista e pedana come Mattia Furlani e Nadia Battocletti. Prima convocazione per Kelly Doualla, che diventa la più giovane italiana di sempre in un Mondiale

ascolta articolo

Antonio La Torre, direttore tecnico dell'Italia, ha comunicato l'elenco dei convocati per i Mondiali indoor di Torun, in Polonia, in programma da venerdì 20 a domenica 22 marzo. Saranno 26 gli Azzurri in gara, divisi equamente tra uomini e donne: si tratta del record di presenze individuali nei Mondiali al coperto. Nel team sono presenti i medagliati azzurri delle Olimpiadi 2024 e dei Mondiali 2025 nelle specialità di pista e pedana. Mattia Furlani, campione del mondo del salto in lungo, torna in azione dopo il doppio oro della scorsa stagione. Per Nadia Battocletti, argento olimpico e mondiale dei 10.000, è la prima volta in un Mondiale indoor. Nel triplo Andy Diaz si presenta da campione del mondo indoor e in squadra c'è anche l'argento mondiale di Tokyo Andrea Dellavalle. Nel peso c'è il bronzo mondiale e attuale leader stagionale Leonardo Fabbri, nei 60 metri la vicecampionessa iridata Zaynab Dosso. Tra i selezionati anche Larissa Iapichino e Lorenzo Simonelli. Prima convocazione in Nazionale per Kelly Doualla (60 metri) che diventa la più giovane italiana di sempre in un Mondiale: nel giorno della sua gara, il 21 marzo, avrà 16 anni e 121 giorni.

I 26 convocati dell'Italia

UOMINI

  • Samuele Ceccarelli (60m)
  • Filippo Randazzo (60m)
  • Pietro Arese (1500m)
  • Federico Riva (1500m)
  • Oliver Mulas (60hs)
  • Lorenzo N. Simonelli (60hs)
  • Christian Falocchi (Alto)
  • Mattia Furlani (Lungo)
  • Andrea Dallavalle (Triplo)
  • Andy Diaz Hernandez (Triplo)
  • Leonardo Fabbri (Peso)
  • Nicholas J. Ponzio (Peso)
  • Dario Dester (Eptathlon)

 

DONNE

  • Zaynab Dosso (60m)
  • Kelly A. M. Doualla (60m)
  • Alessandra Bonora (400m)
  • Eloisa Coiro (800m)
  • Laura Pellicoro (800m)
  • Ludovica Cavalli (1500m)
  • Marta Zenoni (1500m)
  • Nadia Battocletti (3000m)
  • Micol Majori (3000m)
  • Giada Carmassi (60hs)
  • Elisa M. Di Lazzaro (60hs)
  • Larissa Iapichino (Lungo)
  • Sveva Gerevini (Pentathlon)

