Domenica 22 marzo tutto il mondo correrà a Roma, in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW . Appuntamento dalle ore 9 con la Maratona di Roma: un percorso di 42,195 km, con partenza dal Colosseo e dai Fori Imperiali e arrivo al Circo Massimo

L’ Acea Run Rome The Marathon 2026 è su Sky e in streaming su NOW . Domenica 22 marzo alle 9 su Sky Sport Arena , nella Città Eterna gli oltre 36 mila iscritti , provenienti da 166 paesi partiranno dal Colosseo e dai Fori Imperiali e percorreranno i 42 chilometri del percorso che si snoderà attraverso i luoghi storici più suggestivi della Capitale come la Basilica di San Paolo, l’Isola Tiberina, Castel Sant’Angelo e la Basilica di San Pietro , con una tappa anche al Foro Italico . E poi ancora Piazza del Popolo, Piazza di Spagna e Piazza Navona, per tagliare infine il traguardo al Circo Massimo .

Un viaggio nel cuore di Roma

Sono previste oltre 120 mila persone in città, tra corridori, accompagnatori e turisti, in quella che si preannuncia un’edizione da record e che, nel 2025, è stata la più veloce tra le maratone corse in Italia sia al maschile che al femminile.

La telecronaca sarà di Nicolò Gatti, con il commento tecnico di Alessandro Nocera. La Run Rome The Marathon 2026 è protagonista anche su skysport.it, sulla App Sky Sport e sugli account social ufficiali di Sky Sport con aggiornamenti live, risultati e notizie.