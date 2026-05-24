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Mattia Furlani dopo l'infortunio: "Niente di grave ma non ho mai avuto così paura"

Atletica

Messaggio rassicurante dell'azzurro dopo l'infortunio subito in Cina. Nulla di grave ma Furlani ammette: "Non ho mai avuto così tanta paura come questa volta". Ora il recupero per tornare in pista il prima possibile

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Sospiro di sollievo per Mattia Furlani dopo l'infortunio subito in Cina. Lo conferma lo stesso saltatore con un post sui propri social: "Dopo i primi esiti degli esami fortunatamente non si preannuncia nulla di grave, però vi dico la verità: non ho mai avuto paura come l’ho avuta ieri. La gara non era iniziata tecnicamente molto bene, ma la condizione c’era, tanto che prima dell’imprevisto avevo saltato 8.28 al terzo salto e al secondo 8.13, lasciando 27+ centimetri alla pedana. Ho sentito la “stoccata” in volo e da lì ho avuto una reazione molto forte; davanti a me ho visto passare tutto quello per cui avevo lavorato in questi mesi, se non addirittura un problema che potevo portarmi dietro per tutta la carriera, e la paura di vedermi levato tutto quello che mi ero creato fino ad adesso e di non riuscire a portare avanti sogni e obiettivi. Ma quando si lavora al massimo dello sforzo fisico tutto è imprevedibile. Ora è il momento di tenere il morale alto e di non perdere la tonicità per tornare in pista sano e per proseguire il resto della stagione al massimo della forma fisica, puntando sempre in lungo!"

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