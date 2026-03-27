Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

World Athletics Continental Tour Gold: si parte da Melbourne, live su Sky

guida tv

Al via l'edizione 2026 del World Athletics Continental Tour Gold. Partenza da Melbourne, in Australia, il 28 marzo. Appuntamento con il 'Maurie Plant Meet' da seguire diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena  e su NOW dalle ore 9.30

ascolta articolo

Torna lo spettacolo dell’atletica leggera su Sky e in streaming su NOW con il World Athletics Continental Tour Gold. L’edizione 2026 prevederà undici tappe distribuite in cinque continenti, con partenza da Melbourne, in Australia, il 28 marzo, e gran finale a Budapest, in Ungheria, il 14 luglio. Ad aprire la stagione sarà il “Maurie Plant Meet”, in programma al Lakeside Stadium di Melbourne. Il meeting inaugurale riunirà atleti di livello internazionale pronti a sfidarsi nelle principali discipline dell’atletica, offrendo un primo importante banco di prova nella stagione outdoor. Il meeting di Melbourne sarà in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena dalle 9.30 di sabato 28 marzo. La telecronaca sarà affidata alle voci dell’atletica di Sky Sport: Nicola Roggero e Stefano BaldiniL’atletica è protagonista anche su Sky Sport 24, con gli spazi dedicati agli approfondimenti, su SkySport.it, sulla APP Sky Sport e sui canali social ufficiali.

La programmazione del World Athletics Continental Tour Gold su Sky e NOW

Sabato 28 marzo

  • Alle 9.30: WORLD ATHLETICS CONTINENTAL TOUR GOLD-MELBOURNE su Sky Sport Arena. Telecronaca di Nicola Roggero e commento di Stefano Baldini

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Altri Sport: Altre Notizie

Qualif. Euro 2028 pallamano: il girone dell'Italia

Altri Sport

L’Italia affronterà Germania, Belgio e Slovacchia nelle qualificazioni agli Europei 2028 di...

Lindsey Vonn: "Futuro? Non chiudo nessuna porta"

L'INTERVISTA

Lindsey Vonn torna a parlare, per la prima volta dopo il drammatico incidente sulla pista...

A McGrath la coppa di specialità, slalom ad Haugan

Sci

Con l'ottava posizione nell’ultimo slalom della stagione e approfittando del quinto posto di...

Shiffrin vince la sua 6^ Coppa del mondo generale

LILLEHAMMER

Undicesima nell'ultimo Gigante della stagione, la statunitense Mikaela Shiffrin, ha conquistato...

Shiffrin vince slalom Lillehammer. Trocker 9^

sci alpino

Mikaela Shiffrin vince anche lo slalom di Lillehammer davanti a Holdener e Aicher. La tedesca ha...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS