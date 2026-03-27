Torna lo spettacolo dell’atletica leggera su Sky e in streaming su NOW con il World Athletics Continental Tour Gold. L’edizione 2026 prevederà undici tappe distribuite in cinque continenti, con partenza da Melbourne, in Australia, il 28 marzo, e gran finale a Budapest, in Ungheria, il 14 luglio. Ad aprire la stagione sarà il “Maurie Plant Meet”, in programma al Lakeside Stadium di Melbourne. Il meeting inaugurale riunirà atleti di livello internazionale pronti a sfidarsi nelle principali discipline dell’atletica, offrendo un primo importante banco di prova nella stagione outdoor. Il meeting di Melbourne sarà in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena dalle 9.30 di sabato 28 marzo. La telecronaca sarà affidata alle voci dell’atletica di Sky Sport: Nicola Roggero e Stefano Baldini. L’atletica è protagonista anche su Sky Sport 24, con gli spazi dedicati agli approfondimenti, su SkySport.it, sulla APP Sky Sport e sui canali social ufficiali.