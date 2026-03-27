World Athletics Continental Tour Gold: si parte da Melbourne, live su Skyguida tv
Al via l'edizione 2026 del World Athletics Continental Tour Gold. Partenza da Melbourne, in Australia, il 28 marzo. Appuntamento con il 'Maurie Plant Meet' da seguire diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e su NOW dalle ore 9.30
Torna lo spettacolo dell’atletica leggera su Sky e in streaming su NOW con il World Athletics Continental Tour Gold. L’edizione 2026 prevederà undici tappe distribuite in cinque continenti, con partenza da Melbourne, in Australia, il 28 marzo, e gran finale a Budapest, in Ungheria, il 14 luglio. Ad aprire la stagione sarà il “Maurie Plant Meet”, in programma al Lakeside Stadium di Melbourne. Il meeting inaugurale riunirà atleti di livello internazionale pronti a sfidarsi nelle principali discipline dell’atletica, offrendo un primo importante banco di prova nella stagione outdoor. Il meeting di Melbourne sarà in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena dalle 9.30 di sabato 28 marzo. La telecronaca sarà affidata alle voci dell’atletica di Sky Sport: Nicola Roggero e Stefano Baldini. L’atletica è protagonista anche su Sky Sport 24, con gli spazi dedicati agli approfondimenti, su SkySport.it, sulla APP Sky Sport e sui canali social ufficiali.
La programmazione del World Athletics Continental Tour Gold su Sky e NOW
Sabato 28 marzo
- Alle 9.30: WORLD ATHLETICS CONTINENTAL TOUR GOLD-MELBOURNE su Sky Sport Arena. Telecronaca di Nicola Roggero e commento di Stefano Baldini