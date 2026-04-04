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Mondiali Atletica 2029-2031, Roma è candidata: dossier inviato a World Athletics

Atletica

L'Italia ha candidato Roma per ospitare i Campionati del mondo del 2029 o 2031. La Federazione Italiana di Atletica Leggera ha comunicato di aver trasmesso alla World Athletics la candidatura. Il progetto è stato ritenuto valido dal Governo, che tramite il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha prodotto una lettera di sostegno, inserita nel dossier.

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Italia in corsa per ospitare i Mondiali di Atletica del 2029 o 2031. Lo ha ufficializzato la Federazione atletica italiana, che ha candidato Roma per ospitare la rassegna iridata. Nel comunicato, la Fidal annuncia: "La Federazione Italiana di Atletica Leggera comunica di aver trasmesso alla World Athletics la candidatura della città di Roma all’organizzazione dei Campionati del Mondo del 2029-2031. Il progetto è stato ritenuto valido dal Governo, che tramite il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha prodotto una lettera di sostegno, inserita nel dossier. Secondo l’iter stabilito dalla World Athletics, le città candidate all’organizzazione dei Campionati del Mondo avranno tempo fino al 5 agosto prossimo per completare la documentazione, incluse le indispensabili garanzie di sostenibilità economica che, nel nostro caso, saranno oggetto di più approfonditi confronti con il Governo. Nel mese di settembre, infine, la scelta della città che organizzerà la rassegna iridata. L’Italia ha ospitato solo una volta i Campionati del Mondo di atletica leggera: avvenne dal 29 agosto al 6 settembre del 1987, allo Stadio Olimpico di Roma. Lo stesso impianto che era già stato in precedenza teatro dei Giochi Olimpici del 1960 e dei Campionati Europei del 1974; e che, meno di due anni fa, ha fatto nuovamente da cornice alla massima rassegna continentale".

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