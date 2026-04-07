Atletica, maratona uscirà da programma Mondiali

Le gare di maratona a partire dall'edizione 2031 non faranno più parte del programma dei Campionati mondiali di atletica leggera. La decisione è stata comunicata da World Athletics. Come indica la federazione mondiale, la maratona rimarrà una disciplina ai Mondiali nelle edizioni del 2027 (Pechino) e 2029 (da assegnare, Roma è candidata), ma dal 2030 diventerà un campionato indipendente. Dal 2031 in poi, la maratona e qualsiasi altra distanza di corsa su strada, non farà più parte dell'evento iridato. I Campionati mondiali di maratona diventeranno un evento annuale, con uomini e donne che gareggeranno ad anni alterni. Nell'ambito di questa nuova direzione, World Athletics ha confermato l'avvio di colloqui esplorativi formali affinché Atene possa ospitare i primi Campionati mondiali di maratona. "Siamo lieti di valutare la possibilità di organizzare un Campionato mondiale di maratona autonomo ad Atene, la città in cui è nata questa disciplina - ha detto il presidente di World Athletics, Sebastian Coe - pochi eventi sportivi hanno il peso e la risonanza della maratona. Questa è un'opportunità per creare una celebrazione globale dedicata alla maratona che si tenga in un contesto che ne onori la storia e che al contempo plasmi un campionato moderno che rifletta la portata e lo spirito della comunita' podistica mondiale".