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Maratona di Londra, Sawe trionfa scendendo sotto le due ore: nuovo record del mondo

londra

Straordinario alla Maratona di Londra: il keniota Sebastian Sawe ha trionfato con il nuovo record del mondo con il tempo 1h59'30, prima volta nella storia di un atleta sotto la barriera delle due ore in una gara ufficiale. L'etiope Yomif Kejelcha secondo,  anche lui sotto le due ore 1h59'41. Terzo l'ugandese Jacob Kiplimo in 2h00'28, altro tempo incredibile

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Il keniota Sabastian Sawe entra nella storia dello sport per essere diventato il primo uomo a correre la maratona in meno due ore. Domenica mattina a Londra il 31enne, allenato dall'italiano Claudio Berardelli, ha vinto la gara in 1 ora 59'30", crono che migliora di 65 secondi il precedente record stabilito nel 2023 a Chicago dal keniano Kelvin Kiptum. Altrettanto incredibili i tempi degli altri atleti sul podio: l'etiope Yomif Kejelcha secondo, anche lui sotto le due ore 1h59'41. Terzo l'ugandese Jacob Kiplimo in 2h00'28, altro tempo incredibile. Nell'autunno del 2019 il keniano Eliud Kipchoge aveva corso al Prater a Vienna in 1 ora 59'40 ma il crono non fu ufficializzato perché ottenuto con l'ausilio di altri atleti e insegne luminose per restare sotto le due ore. La giornata indimenticabile per la storia della maratona ha registrato, per il terzo anno consecutivo, il record del mondo in una gara 'women only'. Dopo il tempo di 2 ore 16'16 della keniana Peres Jepchirchir nel 2024 e quello di 2 ore 15'50 di Tigist Assefa un anno fa, oggi l'etiope Assefa si è migliorata correndo in 2 ore 15'41

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