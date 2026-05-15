La corsa al Diamante più ambito sta per ricominciare. La Diamond League apre il suo programma a Shanghai, per chiudere a Bruxelles a inizio settembre. Appuntamento sabato 16 maggio, alle 13.00, su Sky Sport Arena e in streaming su NOW . Domenica, alle 15.15, il World Continental Tour Gold con il meeting di Tokyo

Un doppio appuntamento con lo spettacolo dell’atletica leggera è in arrivo nel weekend su Sky e in streaming su NOW. Sabato 16 maggio, alle 13 su Sky Sport Arena la Diamond League fa tappa a Shanghai e saranno tantissimi gli atleti di livello mondiale in gara: tra questi Mondo Duplantis nel salto con l’asta, Karsten Warholm nei 400 metri ostacoli e gli italiani Larissa Iapichino e Mattia Furlani nel salto in lungo. Domenica 17 maggio alle 15.15 in differita su Sky Sport Max, i riflettori si accenderanno sul meeting di Tokyo del World Continental Tour Gold, dove farà il suo ritorno alle competizioni il velocista statunitense Noah Lyles. Tra le atlete di casa, occhi puntati sulla giapponese Haruka Kitaguchi, campionessa olimpica nel lancio del giavellotto.

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