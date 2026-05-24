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America’s Cup, Luna Rossa vince la finale nelle regate preliminari: risultati di oggi

America’s Cup

Trionfo di Luna Rossa nel match race conclusivo a Cagliari, nell'ultima giornata di regate preliminari dell'America's Cup. L'equipaggio italiano ha battuto il team New Zealand dominando la finale: gestione ottima da parte di Luna Rossa, a parte un brivido nella quarta parte del tracciato per un piccolo errore. Commenti e interviste adesso in diretta su Sky Sport 259

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Luna Rossa ha battuto New Zealand nel match race conclusivo e ha trionfato a Cagliari nelle prime regate preliminari della Louis Vuitton 38^ America's Cup, in vista della sfida del 2027 a Napoli. Peter Burling, Ruggero Tita, Vittorio Bissaro e Umberto Molineris hanno controllato la sfida decisiva dall'inizio alla fine, anche favoriti dal fatto che New Zealand è stato tradito al via da una partenza anticipata. La penalità ha consentito a Burling e compagni di scappare subito lontano e di costringere gli avversari a inseguire. Gestione perfetta, quella della barca italiana: Luna Rossa è riuscita a controllare il vantaggio acquisito alla partenza aumentando addirittura la distanza dai Kiwi nella seconda parte del percorso. Piccolo brivido solo nella quarta parte del tracciato per un piccolo errore di Luna Rossa, ma il vantaggio non è mai sceso sotto i cento metri. Quindi l'ultima boa e la corsa finale in solitudine verso il traguardo, con il pubblico di Cagliari pronto a esultare insieme all'equipaggio italiano.

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