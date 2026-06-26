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Atletica, per Dariya Derkach nel triplo migliore prestazione dell'anno a Zagabria

Atletica

L'azzurra protagonista a Zagabria nel triplo. Con un salto di 14.51 Dariya Derkach fa registrare la migliore prestazione europea dell'anno. Pietro Arese nei 1500 firma il terzo crono della sua carriera

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Sfiora il personale e diventa leader europea dell'anno. Prosegue il gran momento di Dariya Derkach che vola a 14,51 (-0.4) nel triplo a Zagabria, in ascesa rispetto al 14,39 di domenica nel meeting tedesco di Essen. Un risultato che la proietta in cima alle liste dell'anno in Europa, superando il 14.50 della slovena Neja Filipic, quando manca un mese e mezzo alla rassegna continentale di Birmingham in programma dal 10 al 16 agosto. La portacolori dell'Aeronautica, frenata nella scorsa stagione da tre interventi ai tendini d'Achille e argento europeo indoor nel 2023, finisce al terzo posto nella tappa Gold del Continental Tour. Fa scalpore il 15,25 (+1.8) della campionessa olimpica Thea LaFond con la seconda piazza all'iridata cubana Leyanis Perez Hernandez che atterra a 14,76 (+1.0).

Gli altri risultati

Bel ritorno di Pietro Arese su tempi di valore internazionale nei 1500 metri. Il finalista olimpico e bronzo europeo firma il terzo crono della carriera in 3:32.76 per dimostrarsi pienamente ritrovato dopo un avvio di stagione all'aperto in sordina. Per il primatista italiano c'è anche un risultato ampiamente entro lo standard per gli Europei, fissato a 3:33.50. Nei 200 metri quarto Fausto Desalu (Fiamme Gialle) in 20.57 (-0.3) senza brillare nell'ultima parte di gara; successo per il canadese Andre De Grasse con 19.95 davanti al marocchino Yassine Hssine che in 20.00 toglie un decimo al recente primato nazionale. Tra le donne quinta Dalia Kaddari (Fiamme Oro) con 23.25 (+0.2). Dal mezzofondo anche gli 800 del bronzo continentale U23 Giovanni Lazzaro (Aeronautica) che avvicina il personal best con 1:45.30 al settimo posto. Il campione europeo dei 110 ostacoli Lorenzo Simonelli (Esercito), al rientro poco più di un mese dopo l'esordio di Savona, non trova il ritmo tra le barriere e chiude ottavo in 13.64 (+1.2).

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