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Diamond League, Iapichino terza a Londra: 6,82 al secondo salto. Il risultato di oggi

DIAMOND LEAGUE

Larissa Iapichino ha chiuso come terza la gara del salto in lungo dell'undicesima tappa della Diamond League. A Londra, l'atleta azzurra ha ottenuto la miglior misura al secondo salto (6,82 con 0,3 m/s di vento a favore). A vincere è stata la tedesca Malaika Mihambo con 7,05, seguita dalla statunitense Claire Bryant con 6,94

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Nel giorno del suo ventiquattresimo compleanno, Larissa Iapichino non riesce ad andare oltre il terzo posto nella gara di salto in lungo dell'undicesima tappa della Diamond League. L'atleta azzurra a Londra, due settimane dopo il record italiano stabilito a Eugene, ha ottenuto la miglior misura al secondo salto: 6,82 metri, con 0,3 m/s di vento a favore, 30 centimetri in meno del suo primato. Larissa ha aperto la serie con un 6,45, seguito da un 6,82, un 6,50 al terzo salto, due nulli e il 6,55 nel sesto e ultimo salto. A vincere la tappa del prestigioso circuito dell'atletica mondiale è stata la tedesca Malaika Mihambo con 7,05, seguita dalla statunitense Claire Bryant con 6,94.

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