Larissa Iapichino ha chiuso come terza la gara del salto in lungo dell'undicesima tappa della Diamond League. A Londra, l'atleta azzurra ha ottenuto la miglior misura al secondo salto (6,82 con 0,3 m/s di vento a favore). A vincere è stata la tedesca Malaika Mihambo con 7,05, seguita dalla statunitense Claire Bryant con 6,94

Nel giorno del suo ventiquattresimo compleanno, Larissa Iapichino non riesce ad andare oltre il terzo posto nella gara di salto in lungo dell'undicesima tappa della Diamond League. L'atleta azzurra a Londra, due settimane dopo il record italiano stabilito a Eugene, ha ottenuto la miglior misura al secondo salto: 6,82 metri, con 0,3 m/s di vento a favore, 30 centimetri in meno del suo primato. Larissa ha aperto la serie con un 6,45, seguito da un 6,82, un 6,50 al terzo salto, due nulli e il 6,55 nel sesto e ultimo salto. A vincere la tappa del prestigioso circuito dell'atletica mondiale è stata la tedesca Malaika Mihambo con 7,05, seguita dalla statunitense Claire Bryant con 6,94.