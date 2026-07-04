Un solo centimetro che fa però la storia. A riscriverla è Larissa Iapichino che nella tappa di Eugene, in Oregon (Stati Uniti), della Diamond League, ha migliorato il record italiano di salto in lungo, portandolo da 7 metri e 11 a 7.12. Appunto, un solo centimetro in più del primato precedente, che resisteva dal 1998 e che apparteneva a una persona che Larissa conosce molto bene: mamma Fiona May, che l’aveva stabilito 28 anni fa, durante gli Europei di Budapest. Al primo tentativo, in Oregon Larissa ha saltato, realizzato di aver compiuto un'impresa ed è corsa subito ad abbracciare papà Gianni tra il pubblico. Ha riscritto la storia, prendendosi il record italiano ma facendolo restare in famiglia.