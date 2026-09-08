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Andy Diaz, il triplista azzurro è il 12^ concorrente di Ballando con le Stelle

l'annuncio

Il triplista azzurro parteciperà come concorrente a Ballando con le Stelle. L'annuncio è arrivato con un video su Instagram in cui l'atleta si allena con la nonna

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Il triplista azzurro Andy Diaz è il dodicesimo concorrente di Ballando con le Stelle. L'annuncio è arrivato tramite un video su Instagram, in cui il saltatore accenna ad alcuni passi di danza con la nonna. "Sono molto curioso. Io sono un atleta, questo è un mondo nuovo e sono emozionato. Almeno per ora, però, non posso dire altro", ha dichiarato all'Adnkronos nel giorno dell’annuncio. Nato a L’Avana il 25 dicembre 1995, Andy è arrivato in Italia da qualche anno e oggi è la stella azzurra del salto triplo, campione d’Europa poche settimane fa a Birmingham. Dopo i Giochi Olimpici di Tokyo nel 2021 ha optato per il grande cambiamento, lasciando la delegazione della nazionale cubana durante uno scalo in Spagna per rifarsi una vita. "In valigia - ricorda - c’erano un paio di scarpe chiodate e poco altro". Per lui è stato fondamentale l’aiuto di Fabrizio Donato, leggenda dell’atletica azzurra, bronzo nella stessa disciplina a Londra 2012 e oggi suo coach. "Lo chiamai su Instagram, parlammo, spiegai la situazione e mi aiutò, ospitandomi per un po’ di tempo a Roma. Mi ha accolto con la sua famiglia. Ho chiesto asilo politico in Italia e poi ho ottenuto la cittadinanza per meriti sportivi". 

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