Lo sprinter è atteso in gara sabato, 32 giorni dopo lo stop agli Europei di Birmingham. 14 gli azzurri presenti: Tamberi torna nello stadio della vittoria mondiale, Iapichino la migliore delle iscritte nel salto in lungo. L'Ultimate Athletics Championship è in diretta da venerdì 11 a sabato 13 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW

Manca sempre meno all'Ultimate Athletics Championship di Budapest. La prima edizione del nuovo format biennale, in programma da venerdì 11 a domenica 13 settembre, metterà a confronto i migliori protagonisti dell'atletica negli anni in cui non sono previsti i Campionati Mondiali, con un prize money mai visto prima di 10 milioni di dollari. L'evento radunerà i campioni olimpici di Parigi, quelli mondiali di Tokyo e i migliori atleti del ranking internazionale e avrà un inno inedito scritto e cantato dal vivo da Mondo Duplantis. Inedito anche il colore nero del prato dello stadio nazionale di Budapest, che verrà calcato da 14 azzurri. Marcell Jacobs è atteso in gara nei 100 metri sabato 12 settembre, 32 giorni dopo lo stop agli Europei di Birmingham per un infortunio all'adduttore della coscia sinistra. Out lo statunitense Noah Lyles, ci sarà invece il giamaicano campione mondiale di Tokyo Oblique Seville.