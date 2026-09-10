Dieci cose da sapere sull'Ultimate Championship

Duplantis canta l’inno, Bolt è una 'Ultimate Legend', gli atleti scelgono corsie e batterie, 28 finali in tre sere, il montepremi arriva a 10 milioni di dollari e il format è pensato per garantire lo spettacolo. A Budapest nasce l’Ultimate Championship: ecco dieci cose da sapere sul nuovo torneo dell’atletica mondiale che potrete seguire su Sky Sport