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la riflessione

La lezione di Klopp contro il razzismo: il mondo come uno spogliatoio

Emiliano Tomasini
©Ansa

Il Ct della Germania ha risposto agli insulti razzisti con un’idea tanto semplice quanto efficace: il mondo dovrebbe guardare dentro uno spogliatoio di calcio. Dove le differenze non dividono, ma diventano la forza necessaria per giocare e vincere insieme

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