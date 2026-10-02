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intervista

Amorim: "Il Milan che ho in mente è ancora molto lontano. Modric sembra un ragazzino"

Manuele Baiocchini

La pausa delle Nazionali come occasione di poter lavorare sui più giovani, rimasti a Milanello, la condizione incredibile di Modric, gli aggiustamenti che ancora vuole portare al suo Milan: l'allenatore portoghese parla in esclusiva a Sky e fa il punto sul lavoro svolto in questi primi tre mesi rossoneri

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