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La Germania delle tante prime volte: come sta andando l'esperimento di Klopp

Dario Massara

Dario Massara

Dopo il tonfo con la Grecia, la Germania si è rialzata con la Serbia: e come si è rialzata! Le scelte di Klopp hanno premiato e si è spiegata meglio la filosofia di convocare ben 44 giocatori. Gli esordienti, questa volta, non hanno tradito le attese

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