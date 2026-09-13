Dopo il trionfo all’Ultimate Championship, Gimbo Tamberi è incontenibile: "Finalmente sono arrivate le misure che sapevo di poter saltare in questa stagione. Mi ero svegliato sapendo che sarebbe stato un giorno speciale". Sul futuro: "Guardo a Los Angeles con una fame che non potete immaginare. Mondiale a Roma? Sarebbe bellissimo chiudere la mia carriera lì nel 2029"
È stato il solito, grandioso, Gimbo-show. In pedana, innanzitutto, dove Tamberi ha vinto la finale di salto in alto dell’Ultimate Championship, aggiungendo anche questo trionfo alla sua collezione: gli mancava giusto perché l’evento era alla sua prima edizione, e il campione italiano (invitato come wild card) ha voluto metterci subito la firma. "Hanno inventato una nuova gara e bisognava vincere anche questa - scherza a Sky dopo la vittoria - Sono molto contento perché sapevo di poter saltare molto più in alto in questa stagione; chiaro che l’Europeo era la gara più importante fino a quel momento ma sapevo che potevo fare altre misure e finalmente sono arrivate".
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Tamberi vince la finale dell'alto all'Ultimate
La finale di Tamberi diventa uno show
Tamberi parte così così, salta 2.22 ma con il brivido, non è soddisfatto, e rivolgendosi alla telecamera fa “Cancellare, cancellare!”. È l’inizio dell’altro show, quello in cui il pubblico pende dalle sue labbra, lo asseconda, lo accontenta in ogni sua richiesta (basta un cenno di Gimbo e dal caos assordante si passa al silenzio più assoluto). Tamberi salta con una scioltezza incredibile fino a 2.37, annichilendo gli avversari (Harrison è costretto a passare diverse misure per tenersi i tentativi rimasti nella speranza di fare il colpaccio finale, mentre Gimbo le supera); e dopo ogni salto Tamberi torna a scherzare con la telecamera: “È bassa, è bassa, alzatemela!”, dice riferendosi all’asticella. E poi urla: “Showtime!”. Domanda sorridendo ironicamente: "Quanto dobbiamo andare avanti?". È in serata di grazia, è evidente. Sembra potergli riuscire tutto, e allora dopo la vittoria dà anche l’assalto al record italiano provando a 2.41. "Quando hanno messo l’asticella a 2.41 ho rivissuto la mia carriera, sono ripartito da quel luglio 2016 quando provando proprio questa misura mi sono rotto la caviglia e sono iniziati i tanti problemi che ho avuto in questa storia bellissima. Questa carriera mi ha insegnato a non avere paura di nulla. Dieci anni dopo, con due operazioni e tanto altro in mezzo, ho dimostrato a me stesso che sono ancora al livello di quando ero al top della mia carriera, l’ho dimostrato a chi non ci credeva più e ho fatto gioire tante persone".
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"Obiettivo Los Angeles con una fame che non immaginate"
L'assalto al 2.41 non riesce, ma Gimbo si rialza col sorriso, regala un salto mortale al pubblico e si tuffa in mezzo al pubblico, a baciare la moglie, a far festa con i fan, scolandosi anche una birra. "Oggi mi sono svegliato e mi sono detto: 'Sarà un giorno speciale', mi ero scritto anche sul braccio 'Showtime'. “Vedere uno stadio intero che si alza per un mio salto mi dà una forza incredibile, è da brividi. Quando sento la responsabilità e sono con le spalle al muro do il meglio di me. Infatti Harrison con la sua scelta di continuare a passare non capiva che mi metteva solo con le spalle al muro ed era pane per i miei denti. Sono tornato a saltare quello che valgo, non c’è un ‘peccato’ da dire stavolta. Guardo a Los Angeles con una fame, una cattiveria e una voglia che non potete immaginare. Mondiale Roma? Immaginatevi quello che è stato stasera, in casa. Sarebbe bellissimo chiudere la mia carriera lì nel 2029, sarebbero dieci ciliegine sulla torta”.