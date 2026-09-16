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l'intervista

Donnarumma: "Con Mancini l'Italia tornerà dove merita di essere. Ma serve positività"

Gianluigi Bagnulo

Nel giorno dell'annuncio dell'acquisizione da parte di Sky Sport dei diritti del prossimo Europeo di calcio, qualificazioni e Nations League compresa, siamo andati a fare due chiacchiere con il capitano della nostra Nazionale: "C'è bisogno di positività da parte di tutti, ma il ritorno di Mancini porterà grande entusiasmo e con lui torneremo dove l'Italia merita"

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