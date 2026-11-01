Lutto nel mondo dell’atletica leggera. La mezzofondista irlandese Ciara Mageean è morta domenica 1° novembre all’età di 34 anni. Nel luglio 2025 aveva annunciato di avere un cancro. Nel 2024 aveva vinto la medaglia d’oro nei 1500 metri agli Europei di Roma, prima di dover rinunciare alle Olimpiadi di Parigi per un infortunio

Il mondo dell’atletica leggera piange Ciara Mageean . La mezzofondista irlandese, campionessa europea dei 1500 metri nel 2024 agli Europei di Roma è morta a 34 anni. Due volte olimpica, l'atleta aveva reso noto a luglio 2025 di aver ricevuto una diagnosi di cancro.

L'annuncio della famiglia e il cordoglio di Athletics Ireland

La notizia è stata confermata domenica mattina attraverso un post pubblicato sugli account social dell’atleta. "Alle 6.30 di questa mattina, Ciara ha perso la sua battaglia contro il cancro circondata dai suoi cari. Figlia, sorella, moglie, amica amata e fonte di ispirazione per tantissime persone, ci mancherà profondamente. Che la sua anima possa riposare in pace".



Immediato il messaggio di cordoglio di World Athletics e della federazione irlandese (Athletics Ireland) che l’ha ricordata con una nota ufficiale: "Ciara era una figura amatissima e di grande ispirazione che ha toccato la vita di tante persone. Il suo coraggio, il suo calore e il suo spirito lasceranno un’eredità duratura. I pensieri e le più sentite condoglianze di tutta Athletics Ireland vanno alla famiglia di Ciara, agli amici e ai suoi cari in questo momento incredibilmente difficile"