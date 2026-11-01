Lutto nel mondo dell’atletica leggera. La mezzofondista irlandese Ciara Mageean è morta domenica 1° novembre all’età di 34 anni. Nel luglio 2025 aveva annunciato di avere un cancro. Nel 2024 aveva vinto la medaglia d’oro nei 1500 metri agli Europei di Roma, prima di dover rinunciare alle Olimpiadi di Parigi per un infortunio
Il mondo dell’atletica leggera piange Ciara Mageean. La mezzofondista irlandese, campionessa europea dei 1500 metri nel 2024 agli Europei di Roma è morta a 34 anni. Due volte olimpica, l'atleta aveva reso noto a luglio 2025 di aver ricevuto una diagnosi di cancro.
L'annuncio della famiglia e il cordoglio di Athletics Ireland
La notizia è stata confermata domenica mattina attraverso un post pubblicato sugli account social dell’atleta. "Alle 6.30 di questa mattina, Ciara ha perso la sua battaglia contro il cancro circondata dai suoi cari. Figlia, sorella, moglie, amica amata e fonte di ispirazione per tantissime persone, ci mancherà profondamente. Che la sua anima possa riposare in pace".
Immediato il messaggio di cordoglio di World Athletics e della federazione irlandese (Athletics Ireland) che l’ha ricordata con una nota ufficiale: "Ciara era una figura amatissima e di grande ispirazione che ha toccato la vita di tante persone. Il suo coraggio, il suo calore e il suo spirito lasceranno un’eredità duratura. I pensieri e le più sentite condoglianze di tutta Athletics Ireland vanno alla famiglia di Ciara, agli amici e ai suoi cari in questo momento incredibilmente difficile"
La carriera: lo storico oro a Roma 2024 e i record nazionali
Specialista del mezzofondo veloce, Ciara Mageean aveva raggiunto l'apice della sua carriera in Italia, conquistando la medaglia d'oro nei 1500 metri agli Europei di Roma 2024. Con quel trionfo era diventata soltanto la seconda atleta nella storia dell'Irlanda, dopo Sonia O'Sullivan, a vincere un titolo europeo individuale.
L'oro dello Stadio Olimpico si era aggiunto a un palmares continentale già ricco, composto dall'argento europeo vinto nel 2022, dal bronzo del 2016 e da un altro bronzo, quello agli Europei indoor del 2019. Ai Mondiali del 2023 aveva chiuso al quarto posto, mentre ai Giochi del Commonwealth di Birmingham 2022 aveva conquistato la medaglia d'argento sempre nei 1500 metri.
A livello olimpico aveva rappresentato l'Irlanda in due edizioni dei Giochi, a Rio 2016 e a Tokyo 2021, mentre nell'estate del 2024 era stata costretta a rinunciare alle Olimpiadi di Parigi a causa di un infortunio.