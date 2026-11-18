E’ già tosto di suo, pieno di incognite, di fatto ogni volta impronosticabile, questo secondo derby stagionale tra Pro Recco e Brescia lo diventa anche di più. I campioni d’Italia hanno appena incassato la loro prima sconfitta. A Kragujevac, nella casa del Radnicki, hanno dovuto arrendersi dinanzi alla levatura dei serbi, pur restando in partita praticamente fino alla fine, ed ingoiare anche la clamorosa svista arbitrale che ha permesso alla squadra avversaria di continuare a giocare con un giocatore espulso definitivamente. Quindi amarezza per il risultato e frustrazione per l’errore a bordo vasca. La Pro Recco ha valori complessivi più importanti rispetto a quelli del Brescia, ha anche la storia che può creare vantaggio (nell’eterna rivalità con i lombardi, i risultati migliori li ha sempre portati dalla sua parte) ma, ogni volta, il faccia a faccia è una sfida con equilibri sottilissimi. La squadra di Alessandro Bovo, dal canto suo, ha spezzato il digiuno in questa Champions League, vincendo in casa dell’Oradea, mettendo le basi -mal che vada- per il terzo posto nel girone e, quindi, con un futuro in Eurocup, sta irrobustendo meccanismi e consapevolezze, potrà presentarsi insomma a Genova con la leggerezza di chi non ha moltissimo da perdere.

In campionato viaggiano alla stessa velocità, sette vittorie in sette partite per entrambi, in Champions League hanno quotazioni e ambizioni diverse; questo derby è un meraviglioso punto di domanda. Appuntamento stasera alle 20.30 in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.