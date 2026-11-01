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Maratona New York: Yeman Crippa 2°, vince lo svedese Almgren

Atletica

Grandissima prestazione dell'azzurro alla Maratona di New York: Crippa è secondo con il tempo di 2h06:14, dopo essere rimasto in lotta fino alla fine con il vincitore finale, lo svedese Andreas Almgren che chiude primo in 2h06:01. Quello di Crippa è il miglior piazzamento azzurro negli ultimi 30 anni

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Ha accarezzato il sogno del trionfo, ma Yeman Crippa ha comunque ottenuto un risultato storico, chiudendo la Maratona di New York al secondo posto, dietro solo al trionfatore, lo svedese Andreas Almgren. Una prestazione che comunque è la miglior prestazione azzurra degli ultimi 30 anni nella celebre competizione americana. Crippa chiude con il tempo di 2h06:14, dopo essere stato in lotta con Almgren fino all'ultimo, con lo svedese che chiude (al debutto) trionfando con il tempo di 2h06:01.

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