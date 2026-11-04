Ufficiale, Zaynab Dosso si allenerà in Alabama

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Atletica, Zaynab Dosso si allenerà in Alabama

Atletica

La primatista italiana dei 100 metri e campionessa mondiale dei 60 indoor ha scelto di trasferirsi negli Stati Uniti con Ken Harnden, tecnico di grande esperienza nelle discipline di velocità

ascolta articolo

Nuova avventura per Zaynab Dosso. La Road to Los Angeles della velocista azzurra passerà dagli Stati Uniti e, più precisamente, dall’Alabama. La primatista italiana dei 100 metri (11.01) e campionessa del mondo indoor dei 60 metri (6.99) ha scelto di intraprendere un nuovo percorso tecnico, trasferendosi negli Usa per allenarsi con Ken Harnden, ex atleta dello Zimbabwe, due volte olimpico nei 400 ostacoli, tecnico di grande esperienza nelle discipline della velocità e attuale head coach del programma di atletica leggera dell’Università di Auburn. "Alla base di tutto c’è la parola novità - commenta Dosso in un comunicato diffuso della sua agenzia DaoSport - so che questo percorso mi può portare a fare ancora di più. Coach Harnden è ambizioso e si immedesima tanto negli atleti. È molto attento all’aspetto biomeccanico e alla programmazione, organizza tutto, dall’inizio alla fine". Ad attenderla ci sarà anche un gruppo di atleti di alto livello, con cui condividere quotidianamente allenamenti e obiettivi. Tra questi spicca Ja'Kobe Tharp, primatista mondiale dei 110 ostacoli: "È un bel gruppo, per me sarà motivante e allo stesso tempo stimolante far parte di un ambiente che è nuovo". Il nuovo percorso della velocista delle Fiamme Azzurre, allenata negli scorsi anni a Roma da Giorgio Frinolli, prenderà ufficialmente il via il 16 novembre 2026.

 

(Fonte: Fidal.it)

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Altri Sport: Altre Notizie

Ufficiale, Zaynab Dosso si allenerà in Alabama

Atletica

La primatista italiana dei 100 metri e campionessa mondiale dei 60 indoor ha scelto di...

Michelle Gisin si ritira: "Un viaggio incredibile"

sci alpino

La svizzera - vincitrice di due ori olimpici in combinata nel 2018 e 2022 - si ritira a 32 anni,...

Brignone si congeda: lascia il GS Carabinieri

l'annuncio

Federica Brignone ha annunciato con un post sui social di essersi congedata dal Gruppo Sportivo...

Yeman Crippa secondo alla Maratona di New York

Atletica

Grandissima prestazione dell'azzurro alla Maratona di New York: Crippa è secondo con il tempo...

Italia d'argento agli europei: finale alla Scozia

curling

Storico argento per l'Italia maschile di curling: il quartetto composto da Stefano Spiller,...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS