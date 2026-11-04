Ufficiale, Zaynab Dosso si allenerà in Alabama

Nuova avventura per Zaynab Dosso. La Road to Los Angeles della velocista azzurra passerà dagli Stati Uniti e, più precisamente, dall’Alabama. La primatista italiana dei 100 metri (11.01) e campionessa del mondo indoor dei 60 metri (6.99) ha scelto di intraprendere un nuovo percorso tecnico, trasferendosi negli Usa per allenarsi con Ken Harnden, ex atleta dello Zimbabwe, due volte olimpico nei 400 ostacoli, tecnico di grande esperienza nelle discipline della velocità e attuale head coach del programma di atletica leggera dell’Università di Auburn. "Alla base di tutto c’è la parola novità - commenta Dosso in un comunicato diffuso della sua agenzia DaoSport - so che questo percorso mi può portare a fare ancora di più. Coach Harnden è ambizioso e si immedesima tanto negli atleti. È molto attento all’aspetto biomeccanico e alla programmazione, organizza tutto, dall’inizio alla fine". Ad attenderla ci sarà anche un gruppo di atleti di alto livello, con cui condividere quotidianamente allenamenti e obiettivi. Tra questi spicca Ja'Kobe Tharp, primatista mondiale dei 110 ostacoli: "È un bel gruppo, per me sarà motivante e allo stesso tempo stimolante far parte di un ambiente che è nuovo". Il nuovo percorso della velocista delle Fiamme Azzurre, allenata negli scorsi anni a Roma da Giorgio Frinolli, prenderà ufficialmente il via il 16 novembre 2026.

(Fonte: Fidal.it)