La misura della ruota del monociclo è al massimo di 24 pollici, l'ideale per assicurare velocità e manovrabilità. Ruote più grandi sono vietate, più piccole sono sconsigliate. Obbligatori i pedali in plastica, sia per evitare di danneggiare il parquet dei campi sia per motivi di sicurezza (possono essere pericolose in caso di cadute)