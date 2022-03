Un viaggio alla scoperta degli sport più strani e pazzi del mondo. Perché di vere e proprie "discipline" si tratta, con tanto di regolamento, campionati internazionali e seguito di tifosi e appassionati. Come il football giocato rigorosamente in lingerie, in cui non mancano comunque placcaggi e interventi "al limite"

GLI ALTRI SPORT PIÙ STRANI AL MONDO