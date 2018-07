Molinari: "Che piacere i complimenti di Woods..."

Sorride Francesco Molinari, che in Maryland ha riscritto la storia del golf italiano: "Sono venuto qui perché volevo guadagnare posizioni nella FedExCup: ero 123° e devo dire che il lavoro è stato fatto - ha commentato l'azzurro, salito in 42esima piazza -. E' stato un grosso rischio, ma quando giochi sui due tours devi equilibrare le cose. Non è stata una decisione facile, fino a due minuti prima ero pronto per andare a giocare a Parigi, ma alla fine ho fatto la scelta giusta". Chicco aveva già vinto un torneo PGA, il World Golf Championships – HSBC Champions nel 2010, ma questi non aveva ancora l'etichetta del circuito americano: "Per me quella era solo una formalità, non era importante vincere in territorio americano per dimostrare qualcosa - ha detto -. E' qualcosa di speciale essersi imposti qui e soprattutto averlo fatto contro colleghi così prestigiosi, ad esempio Tiger Woods. Lui è probabilmente il miglior giocatore di sempre e io sono cresciuto da teenager ammirandolo in televisione mentre dominava il nostro sport. E' stato davvero incredibile aver vinto e il fatto che sia venuto a farmi i complimenti, mi ha reso molto orgoglioso". Molinari resterà ora negli Stati Uniti per disputare il John Deere Classic, prima di rientrare in Europa e recarsi in Scozia per il The Open Championship a Carnoustie.