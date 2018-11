Con una rimonta show nell'ultimo giro, Lee Westwood beffa Sergio Garcia e conquista il Nedbank Challenge di golf. A Sun City, sul green del Gary Player CC in Sudafrica, il giocatore di Workshop con 273 (-15) trionfa nel penultimo evento 2018 delle Rolex Series superando al fotofinish, con un parziale di 64, -8, caratterizzato da 6 birdie e un eagle, lo spagnolo eroe di Ryder Cup, secondo con 276 (-12), che dopo aver dominato per tutto il torneo cede nel finale ed è costretto ad accontentarsi della piazza d'onore. Ventiquattresima vittoria in carriera sull'European Tour per il britannico, che a 45 anni continua a stupire sul green e può gioire con il suo caddie e partner Helen Storey: "Sono davvero felice - ha detto l'inglese praticamente in lacrime -, alla mia età non sai mai per quanto tempo potrai ancora competere a questi livelli. E' un successo che vale doppio". Nove apparizioni in Ryder Cup, un successo al PGA European Tour 2000 e due terzi posti a U.S.Open 2008 e British Open 2009: la carriera di Westwood, con il successo nel Nedbank Challenge, si arricchisce di un nuovo trionfo, il primo in un torneo delle Rolex Series. Terza piazza per il sudafricano Louis Oosthuizen (277, -11). Ancora un buon risultato per Andrea Pavan, 11° (285, -3) e appena fuori dalla Top 10, con l'azzurro che ha chiuso davanti a Rory McIlroy (21° con 287, -1) e Renato Paratore (27°, 288, par). Adesso tutti pronti per il gran finale con il Dp Tour Championship dove Francesco Molinari (leader della money list) e Tommy Fleetwood (campione in carica) si giocheranno a Dubai dal 15 al 18 novembre il titolo di miglior giocatore 2018 sull'Eurotour.