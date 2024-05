Paltrinieri: "Doping cinesi? Serve trasparenza"

"Non c'è stata trasparenza ed è grave perché noi siamo in mano a loro e a chi controlla (Wada, ndr). Lascia l'amaro in bocca. A distanza di tre anni, invece, scopriamo che alcuni nuotatori cinesi erano squalificati per doping". Le parole del nuotatore Gregorio Paltrinieri a commento del caso dei 23 nuotatori cinesi coinvolti nel caso di doping . L'azzurro ha parlato a margine della conferenza di presentazione del progetto 'Sport e Innovazione Made in Italy'.

Tornando invece sulla scelta del portabandiera a Parigi ha concluso: "Non ci deve essere competizione almeno su questo . É chiaro che mi spiace non farlo, sarebbe stato bello. Ma doveva esser fatta una scelta e sono felice per Gimbo".

"Parigi? Sono carico. Arriverò a Olimpiadi per fare gli 800"

Sono carico, ho molta voglia e mi sto preparando bene", spiega Paltrinieri in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. La mia preparazione? "A dire il vero cambierà un po’, non dovendo andare alla Cerimonia di apertura, e probabilmente arriverò con qualche giorno di ritardo all’Olimpiade per stare qualche giorno in più in altura. Scelte di programmazione? Arriverò direttamente per fare gli 800, sono abbastanza sicuro di provare a farli. E’ forse la gara che in questo momento sento meno nelle mie corde, ma può darmi una mano per quelle che verranno dopo. Fare una gara, buttarsi in acqua e provare sensazioni è sempre buono. Al momento le voglio fare tutte e tre, 800, 1500 e la 10 chilometri”.