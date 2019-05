PGA Championship: Molinari e Woods a +2 sul par dopo il 1° giro

Partenza non esaltante per Francesco Molinari al PGA Championship, il major giunto alla 101^ edizione e portato da agosto a maggio per la prima volta dal 1949. Sul difficile percorso del Bethpage Black Course, sede della Ryder Cup 2024, a Farmingdale, nello stato di New York, il golfista torinese ha chiuso il primo giro con 72 colpi, +2 sul par. Molinari, alla 11^ presenza consecutiva, è stato tra i protagonisti negli ultimi due anni con un secondo e un sesto posto. In precedenza, dopo il decimo nel 2009 alla sua prima apparizione, era terminato sempre a metà classifica. Quest’anno ha già vinto (Arnold Palmer Invitational), è giunto terzo nel WGC Dell Match Play e quinto in un Masters vissuto alla grande, come ormai gli accade sempre quando si confronta con i migliori del mondo. Non a caso è settimo nel World Ranking.

Cinque bogey e tre birdie per Molinari

Partito nel tee nel gruppo dei big insieme al campione in carica Brooks Koepka e al vincitore dell'ultimo Augusta Masters, Tiger Woods, Chicco è partito piuttosto male, con quattro bogey nelle prime 12 buche (5, 7, 10 e 12). Il primo birdie è arrivato alla 14, subito vanificato però dal quinto bogey alla buca successiva. Finale in crescendo per il torinese, che con i birdie alla 16 e alla 18 ha limitato i danni, chiudendo a 70 (+2). Splendido il giro iniziale di Koepka, che conferma il feeling con il torneo con uno score di 63 (-7). Molto altalenante Tiger Woods, che ha chiuso a 72 (+2), stesso score di Molinari, dopo aver fatto segnare anche un eagle e due double bogey. Tra i big, da segnalare il -3 di Tommy Fleetwood, il -1 di Ricky Fowler e l'eagle di Justin Rose. Giro in via di definizione, così come la classifica finale del primo giro, da seguire in diretta su Sky Sport Golf.