Sorteggi show per la 119^ edizione dell'US Open di golf, terzo Major 2019 in programma dal 13 al 16 giugno a Pebble Beach, in California (diretta esclusiva su Sky Sport). Francesco Molinari, una delle star della competizione, come nel PGA Championship giocherà i primi due round al fianco del campione in carica Brooks Koepka. L'americano, leader mondiale, è pronto a dare la caccia al terzo titolo consecutivo nel torneo. Al loro fianco anche l'amatore norvegese Viktor Hovland. Chicco sarà sul tee del round 1 alle 22.47 ora italiana, mentre il 2° giro (che inizierà dalla buca 10) prenderà il via alle 17.02. Il fuso orario con Pebble Beach è +9 ore. Sul percorso del Golf Links, Tiger Woods dovrà vedersela con Justin Rose (campione olimpico di Rio 2016) e Jordan Spieth, rispettivamente vincitori dell'edizioni 2013 e 2015 dello US Open, mentre Dustin Johnson sfiderà Phil Mickelson e Graeme McDowell. Match interessante anche tra Rory McIlroy, Jon Rahm e Marc Leishman, con il secondo azzurro iscritto, Renato Paratore, al debutto Major, che affronterà l'inglese Lee Slattery e lo statunitense Nate Lashley.