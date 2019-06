Non è arrivata la miracolosa rimonta di Francesco Molinari nel finale dell'US Open, terzo major 2019 che si è disputato sul percorso del Pebble Beach Golf Links, di Pebble Beach in California. “Chicco”, tornato numero sei del world ranking e reduce da un PGA Championship piuttosto deludente, era partito fortissimo nell'ultimo giro, ma ha pagato ancora una volta qualche imprecisione di troppo che gli è costato un posto almeno nella Top 10. Il suo 70 finale (-1) porta il suo totale a 281 (-3), che gli vale il 16° posto. Il torinese aveva cominciato con un autentico show: quattro birdie nelle prime otto buche, che facevano presagire aria di impresa. Poi il doppio bogey (il terzo del weekend) alla 9, seguito da altri due bogey consecutivi alla 10 e alla 11, hanno cancellato ogni sogno di rimonta. Per Molinari un giro con 6 birdie, tre bogey e un doppio bogey: l'azzurro chiude il suo US Open con 68, 72, 71 e 70, una regolarità che gli è valsa comunque un piazzamento tra i migliori.

Woodland trionfa all'US Open

La vittoria è andata allo statunitense Gary Woodland (-13), che ha resistito nel finale all'assalto del bi-campione Brooks Koepka (-10), che ferma così a due la striscia di trionfi consecutivi all'US Open. Torneo piuttosto anonimo per Tiger Woods, che undici anni dopo l'ultimo trionfo inseguiva il poker di successi su un percorso che nel 2000 aveva visto il campione americano distruggere ogni record in un major. Woods ha chiuso a -2 in 21^ posizione, un colpo dietro Molinari. Prossimo appuntamento con il grande golf nel weekend dal 18 al 21 luglio con il 148° Open Championship, in programma presso il Royal Portrush Golf Club nella contea di Antrim, nell'Irlanda del Nord, con Francesco Molinari che cercherà di difendere lo storico titolo vinto dodici mesi fa.